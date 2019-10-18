誇張！日本女警遺失手槍 又到風俗店兼差

2019-10-18 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕扯！日本兵庫縣鐵道警察27歲女巡查長，今年5月至9月到風俗店兼差打工，9月又在JR相生車站弄丟手槍，兵庫縣警今（18日）給出停職一個月的懲戒，但女警最終決定自願離職。

據《朝日新聞》報導，女警在大阪市的風俗店兼差賺了30萬日元（約新台幣8.4萬元），她解釋因為自己想要出去玩的錢才會出此下策。

另外，女警於9月29日執勤時，把配槍忘在相生車站的廁所裡，過了一個半小時才被旅客發現。兵庫縣警綜合以上狀況給出停職一個月的懲處，女警則選擇自己離開。

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