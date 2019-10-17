奪台灣友邦索羅門 中國火速租島「擬蓋軍港」

2019-10-17 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕索羅門群島上個月中與我國斷交，轉與中國建交。外媒報導，中國國有企業「森田企業集團」已經為了租下索羅門的圖拉吉島及其附屬的周邊島嶼，而與當地的省政府簽署了秘密協議。「森田企業集團」將獲得圖拉吉島未來長達75年的獨家開發權，可能在島上建設軍民兩用的基礎設施。

根據《紐約時報中文網》今日報導，圖拉吉島與瓜達爾卡納爾島隔海相望，島上的天然深水港在二戰期間是兵家必爭之地。不過，報導指出，圖拉吉島將落入中國人手中。

報導指出，按照9月22日圖拉吉島省政府與中方簽署的秘密協議，中國國有企業「森田企業集團」（China Sam Enterprise Group），獲得了圖拉吉全島及其周邊地區的獨家開發權。而這份協議簽署的前幾天，索羅門才與我國斷交。報導根據雙方簽署《戰略合作協議》的副本，並得到了兩名知情人士的證實，顯示出「森田企業集團」將要建造漁業基地、營運中心以及機場等設施。

報導指出，這份協議讓圖拉吉島上約1000多名的居民感到震驚，島上46歲的商業主薩利尼（Michael Salini）表示，「大家真的很害怕中國有可能把這個島變成一個軍事基地，這才是人們真正害怕的事情，不然他們為什麼要把整座島都租下來呢？」

報導指出，中國的投資也引發美國和澳洲的擔憂，這兩個國家擔心這些即將建造的項目，可能讓北京方面找到艦隊、飛機、全球定位系統等項目的軍事立足點。

美國官員認為，南太平洋島鏈對遏止中國擴張、保護海上重要航線至關重要。報導指出，這又是中國用繁榮承諾追求自己全球野心的最新例子，而這種承諾通常包括向當地政府輸送資金，以及為當地基礎設施項目投資，而批評者把這種做法稱為「給發展中國家設下的債務陷阱」。

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