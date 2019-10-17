莫雷挺港貼文被狂洗「你媽死了」學者：親中網軍逼人噤聲

2019-10-17 08:29

〔即時新聞／綜合報導〕NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）發表挺港貼文，遭到中國網友群起撻伐，引起中國抵制NBA，風波至今仍再延燒。而有網路專家研究指出，此事件背後可能有親中網軍操作，目的就是要用高頻率留言來讓莫雷噤聲。

據《華爾街日報》 報導，莫雷挺港推文上線後12小時內，親中帳號所發表留言提及莫雷超過1萬6000次，塞爆莫雷的推特帳號。有分析發現，10月4日至10日間共16萬8907則提及莫雷的推特推文中，有22%發文帳號直到上週都沒有跟隨者、4855名用戶回覆莫雷前未曾發過文、3677個帳號是在莫雷發表挺港推文後才出現。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）數位鑑識研究實驗室（DFRLab）資深研究員尼莫（Ben Nimmo）表示，許多推文看起來像由是真人發表，而非機器人所留，這類網軍行動很難應付。報導中指出，當網軍回應莫雷推文達到顛峰時，如果莫雷的手機沒關閉推特推播，平均每秒可收到近兩則通知；莫雷貼文底下的留言中，有超過4700則是中國網路用語NMSL（「你媽死了」拼音縮寫）。

尼莫認為，親中網軍此舉是典型的恫嚇伎倆，藉由大量發文灌爆帳號，達到讓別人噤聲的目的。

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