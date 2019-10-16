告別兔子跳！ NASA發表新太空服 2024年再現月球漫步

2019-10-16 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）計畫於2024年再次登陸月球，15日揭曉兩款新型太空服，本次改善阿波羅任務時期太空衣的缺點，改版後的新太空服更合身、更具延展性，太空人未來不需要再學「兔子跳」，在月球表面也能像在地球上一樣漫步。

綜合媒體報導，NASA在華盛頓總部展出兩套新款太空服，分別是橘色的「獵戶座乘員生存系統太空衣」（Orion Crew Survival System，OCSSS）與白色的「艙外探索太空服」（Exploration Extravehicular Mobility Unit，xEMU），其中，新款「艙外探勘服」捨棄從前登月太空服的拉鍊設計，將開口處移到後方，下肢關節處結合了先進材料與軸承（培林），靴子也採用彈性鞋底，讓太空人在艙外活動更容易彎曲膝蓋蹲下與行走，不用像上一代太空人一樣靠「兔子跳」來行動。

太空總署署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）表示，「若我們還記得阿波羅（Apollo，人類首次登月任務計畫）時代，我們會想起阿姆斯壯（Neil Armstrong）及奧德林（Buzz Aldrin）在月球上兔子跳，如今我們將能在月球表面行走。」

此外，「xEMU太空服」還有一項關鍵的創新技術，即是能無限制吸收太空人呼吸所排出的二氧化碳，以免太空服中充斥過量二氧化碳導致中毒，舊有的系統僅能吸收二氧化碳直至飽和點，而新太空服的系統可將吸收的二氧化碳排放到太空中。

NASA今年宣布第二個登月任務「阿提米絲計畫」（Artemis Program），目前正如火如荼展開中，未來將派遣「獵戶座」（Orion）太空船再次登月，預計2024年送太空人登陸月球南極，根據報導指出，NASA將本次「重返月球計畫」視為2030年登上火星的試驗場。

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