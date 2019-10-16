中國奪我太平洋友邦 路透：美資助布干維爾獨立公投抗中

2019-10-16 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕今（16）日傳出消息，美國及其太平洋盟友已填補了布干維爾島（Bougainville Island）資金缺口，讓它可以準時於11月23日舉行獨立公投，決定是否脫離巴布亞紐幾內亞，也藉此減弱中國近來在太平洋區域積極擴張的影響力。

據《路透》報導，巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）布干維爾島自治區原訂於今年6月舉行獨立公投，延至11月23日後，又傳出面臨資金短缺的困境。

報導指出，2個消息來源向《路透》表示，美國及其太平洋盟友已填補了這個資金缺口，以此作為減弱中國在太平洋勢力擴張的戰術，尤其在中國近期奪走台灣2個邦交國吉里巴斯和索羅門群島關鍵時刻。

布干維爾島獨立公投運動，在過去曾經歷過多次公民流血抗爭，原訂今年6月舉行，經2次延遲後，改於11月23日至12月7日舉行，若通過將讓布干維爾島從巴紐分離，在充滿戰略價值的太平洋上建立新的獨立國。

消息來源指出，事實上，布干維爾島並沒有禁止中國投入資金，但同樣地，中國也並未被邀請參與貢獻。一個消息來源表示：「可能是邀請從未送達，或者根本沒有送出過邀請。」

對此，中國外交部不願作出回應，僅透過聲明稱：「中國一向堅持不干涉他國內政的原則，也尊重各國人民獨立的選擇。」

據布干維爾島公投委員會資料，美國、澳洲、紐西蘭及日本共填補布島達200萬美元（約台幣6130萬元）的資金缺口，但最大的資金來源仍是巴紐，已資助超過540萬美元（約台幣1.65億元）。

對於《路透》提問，「為何巴紐最大經濟盟友中國沒有參與貢獻？」布干維爾島公投委員會並無作出回應。

儘管外界預期公投結果將一面倒向支持獨立，但仍須經過巴紐議會表決同意，且雙方須訂定具共識的分離條款。

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