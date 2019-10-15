最後幽默！喪禮播放生前錄音 阿公死後讓弔唁賓客全笑翻

2019-10-15 18:52

〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭一名阿公布萊德利（Shay Bradley）於10月8日辭世。當布萊德利的棺木下葬後，他的女兒遵從父親的託付，在喪禮播放一段他的生前最後錄音，結果布萊德利在錄音中大喊「哈囉，有人嗎？這裡真他X的好暗」！當場笑翻所有來賓。

布萊德利的女兒Andrea（安德麗亞）日前在推特上分享了父親葬禮上的這段有趣影片。影片中，布萊德利在播出的錄音喊著「有人嗎？讓我出去！這裡暗的要命，我被困在一個箱子裡！」錄音中不斷傳出敲打木門的聲音，就像是布萊德利正在敲打棺木一樣。最後布萊德利還幽默地說，「看樣子我不死也不行了」！

該段影片發布後，立刻引起網友瘋傳，不到3日就有200萬次觀看。安德麗亞隨後也PO出一張布萊德利的照片，表示「這是傳說中的本人照片」！安德麗亞說，在喪禮上播出這段錄音，是布萊德利的遺願。「他是個真正的男人，在我們難過時，讓所有人都笑了，他是男人中的男人！我們永遠愛你，爸爸」。

影音請見

Funeral in dublin yesterday he's alive pic.twitter.com/j18uFJ5aA4 — Lfcgigiddy1122 （@lfcgigiddy1122） October 13, 2019

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