港15歲少女成全裸浮屍 生前自拍曝光「我做錯甚麼？」

2019-10-15 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港調景嶺香港知專設計學院（HKDI）15歲女學生陳彥霖，上月22日被發現浮屍油塘海面，整起案件疑點重重，香港警方卻又將她的屍體在10日早上倉促火化，引發香港社會高度關注。而陳彥霖生前的自拍影片現在流出，疑似遭催淚影響，稱要留守找現場警察指揮官理論，更問「我做錯咗啲咩嘢呢（我做錯甚麼）」。

陳彥霖於上月19日失蹤，因為她生前是訓練有素的游泳跳水健將，且在失蹤數日後，於上月22日才突然在油塘魔鬼山附近海面被發現，發現時遺體還全裸，引發外界猜疑，因她生前曾駐足學校，但校方卻拿不出監視器畫面，引起群眾震怒。

現在有段疑似是陳彥霖生前的自拍影片流出，有臉書網友對比片中女孩的頸鍊和陳彥霖生前照，確認其為陳女本人。

在這片長不到1分鐘的影像，陳彥霖顯得開朗，不過疑似遭催淚彈擊中，表示不知道自己做錯什麼，卻要承受這些痛苦。在片中她也表示，自己都穿得不像暴徒，只是在街上逛也有事！她還向其他人喊話「不要怕」，「你有事我會陪你，我是香港人」。

陳彥霖還表示，要去找現場警察指揮官理論，要大家幫把她這段自拍影片流傳出去，不必擔心她。她在影片中提到，現在香港好亂，很多人都在驚恐之中，但生於斯死於斯。她更向港警柔性訴求，說香港人何必為難香港人？

陳彥霖自拍影片逐字稿如下： 想問我做錯咗啲咩嘢呢？我係好普通......咁點解我要承受呢啲嘢？ 其實真係好辛苦（疑剛中催淚彈），大家都係行街咋，我著到咁都唔似係暴徒啦係嘛？（穿拖鞋）我想講我真係出嚟行街咋，係咩事啊？ 你哋有事呢，我會陪住你哋嫁，因為我都係香港人，唔該幫我forward出去丫！我會一路留係呢度等到我要搵到佢哋指揮官話事，所以呢你哋手足們唔使擔心我，我知道嫁喎，唔想你哋為咗我而操勞，真係嫁。 我想講，係丫而家香港係好亂，好多人都身處驚慌之中，但係你可唔可以生於廝死於廝，你哋（警察）都係香港人點解要咁對我哋香港人？係，高層嘅命令無得反抗.....

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