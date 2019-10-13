日本直升機颱風救援行動失誤 1老婦高空墜落命危

2019-10-13 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕今年第19號颱風「哈吉貝」侵襲日本，多地出現慘重的災情，目前至少造成19人死16人失蹤，超過149人受傷。據報，稍早又傳出不幸事故，在一次直升機救援行動中出現失誤，導致70歲的女性從高空墜落，目前命危，緊急送醫救治。

綜合日媒報導，日本東京消防廳透露，今日（13日）上午約10時，在福島縣磐城市的直升機救援行動中出現失誤，導致一名70歲的女性從高度約40公尺處向下墜落。該女子已無呼吸心跳，緊急被送往醫院。目前尚不知事故發生的詳細經過。

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