別有深意？印度總理莫迪會晤習近平 不忘到海邊撿垃圾

2019-10-12 16:14

〔即時新聞/綜合報導〕近日印度總理莫迪在泰米爾納德邦小鎮馬馬拉普拉姆(Mamallapuram)會晤中國領導人習近平。由於當地是個風景秀麗的海灘度假勝地,莫迪今(12日)外出晨運時不忘順手做環保,將沙灘上的垃圾一一撿拾乾淨。

據《路透》報導,莫迪稍早在推特發布了一段影片,透露自己今早在海灘上進行「Plogging」──意指慢跑者在跑步或散步時撿拾垃圾維護環境清潔。

莫迪將塑膠瓶、香蕉皮和其他廢棄物收集在一個大垃圾袋中,似乎是想強調印度公共場所太過髒亂。莫迪透露,他撿垃圾超過了30分鐘,之後便把「戰利品」交給飯店工作人員處理,最後他還呼籲「讓我們確保公共場所乾淨整潔!」

印度城市的空氣污染是世界上最嚴重的,再加上快速都市化和管理不善,其環境骯髒程度也是名列前茅,德里和孟買等大型城市充斥著廢棄物,莫迪之前的政策就強調要在2022年停用一次性塑膠用品。

馬馬拉普拉姆以數百年歷史的風化神廟古蹟聞名,莫迪親自帶領習近平參觀海岸神廟,在兩人峰會期間,一般遊客全數禁止進入。

Plogging at a beach in Mamallapuram this morning. It lasted for over 30 minutes.



Also handed over my ‘collection’ to Jeyaraj, who is a part of the hotel staff.



Let us ensure our public places are clean and tidy!



Let us also ensure we remain fit and healthy. pic.twitter.com/qBHLTxtM9y