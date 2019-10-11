遭批舔共！蘋果下架「全港抗爭地圖」 庫克說話了

2019-10-11 07:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒《人民日報》9日批評蘋果「為暴徒護航」後，蘋果公司（Apple）10日態度大逆轉，下架了可追蹤香港警力部署的手機應用程式「HKmap即時地圖」，引發網友議論，蘋果被批評「舔共」。蘋果執行長庫克（Tim Cook）10日在公司一份內部信函中表示，這項軟體違反法規和公司指引。

綜合媒體報導，庫克10日在內部信函中指出，不論技術好壞，對技術的應用已不是什麼秘密，這種情況沒有什麼不同，該應用程式允許對警察檢查站、示威地點和其他訊息進行報告並在地圖上呈現。庫克說，訊息本身沒有錯誤，但過去幾天中，蘋果從香港網路安全和技術犯罪局以及香港用戶獲得的可靠的訊息來看，該應用程式被惡意地用來用來針對警官實施暴力行為，以及侵害那些沒有警察保護的地方的人身與財產安全。

庫克表示，這種應用程式的使用也違反了香港法律，很顯然也違反了蘋果App Store準則中「禁止對人身造成傷害」的條款。庫克強調，國家和國際的爭論將會持續，但爭論不能影響事實，蘋果將對爭論進行徹底審查，相信這一決定能夠保護蘋果的用戶。

蘋果先前也發布聲明指出，經過調查，他們發現「HKmap即時地圖」會「危害香港執法人員與居民」，決定下架該應用程式。

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