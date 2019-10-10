2018、2019諾貝爾文學獎 波蘭、奧地利作家獲獎

2019-10-10 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典學院今（10）日揭曉2018年和2019年諾貝爾文學獎，在台灣時間晚間7時許宣布得主，由波蘭女作家奧爾嘉·朵卡萩（Olga Tokarczuk）和奧地利作家彼得·漢德克（Peter Handke）獲得諾獎桂冠。至於一向被視為諾貝爾文學獎熱門人選的日本作家村上春樹，今年則再度飲恨。

瑞典學院表示，2018年文學獎頒給奧爾嘉·朵卡萩，她在敘事想像上充滿百科全書般的熱情，代表著一種跨越邊界的生活方式；2019年文學獎頒給彼得·漢德克，他富有語言學才能的作品探索了人類經歷的周邊及特殊性。

奧爾嘉·朵卡萩1962年出生於波蘭蘇萊胡夫（Sulechów），她曾在華沙大學攻讀心理學系，目前已出版一系列詩歌、小說以及散文等作品。去年以《航班》（Flights）獲得英國布克國際獎（Man Booker International Prize）。

彼得·漢德克1942年出生於奧地利南部小鎮格里芬（Griffen），他曾在格拉茨大學（University of Graz）學習法律，但在處女作出版後中斷學業，目前是二戰後歐洲最有影響力的作家之一，作品包括小說、散文和劇本，曾在2009年獲卡夫卡獎。

諾貝爾文學獎每一個獎項的獎金為900萬瑞典克朗（新台幣2900萬元）。朵卡萩和漢德克將各得900萬獎金。

諾貝爾文學獎自1901年以來已頒發110次，共114位得主，大多數文學獎都一人獲獎，僅4次是2人共享殊榮。歷屆得主有15名女性，最年輕得主是1907年獲獎的吉卜林（Rudyard Kipling），當時他41歲。最年長得主是萊辛（Doris Lessing），2007年以高齡88歲獲獎。

另外，至今有2人拒絕接受諾貝爾文學獎，分別是1958年獲獎的巴斯特納克（Boris Pasternak）和1964年獲獎的沙特（Jean-Paul Sartre）。

去年諾貝爾文學獎的評審機構瑞典學院捲入性侵醜聞，迫使頒獎單位、有233年歷史的瑞典學院進行改革，因此2018年沒有公布獲獎者，今年同時公布2018年和2019年的獲獎者。

2019年諾貝爾系列獎項已依序揭曉生理醫學獎、物理學獎、化學獎和2018年及2019年文學獎得主。明天將在挪威奧斯陸揭曉和平獎得主，最後是經濟獎，14日在瑞典宣布得主。

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