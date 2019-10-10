曾厚仁主持國慶酒會 籲國際支持關注台灣

2019-10-10 05:19

〔中央社〕駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁今晚主持中華民國108年國慶酒會，他以香港情勢說明台灣人民完全拒絕「一國兩制」，並呼籲國際友人支持及關注自由民主台灣。

駐歐盟及兼比利時代表處今晚在布魯塞爾舉辦108年國慶酒會，包括歐盟官員、歐洲議會議員、比利時政界及智庫學者等各界人士，近400人出席盛會。

曾厚仁致詞指出，今年1月中國國家主席習近平發表對台談話，多次提及統一與「一國兩制」及不排除使用武力，但近月以來香港發生的「反送中」示威運動，顯示「一國兩制」失敗。

他指出，數百萬計的香港人民面對威權主義時團結一致，從香港情勢不難理解為什麼台灣人民完全拒絕「一國兩制」，當前台灣正面臨價值觀及自由威脅，中國透過假新聞及恐嚇等多種方式進行干涉，他呼籲國際社會支持台灣。

曾厚仁在歐盟首都說明，或許有人問為何要關注數千公里之外的島嶼國家？答案是台灣值得保護，保護這得之不易的自由與民主。

今晚酒會出席來賓包括歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）、副主席柯契夫（Andrey Kovatchev）等約10位歐洲議會議員，其中蓋勒致詞表示，珍惜所有實行民主自由及法治的國家及人民，因此友台小組支持歐盟及成員國與台灣發展更密切關係。

在比利時貴賓方面，包括比利時前總理艾斯肯（Mark Eyskens）及哈斯肯（Wouter Raskin）等4位比國國會友台小組共同主席出席。（編輯：林治平）

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