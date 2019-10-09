南韓華城殺人案抓錯人？ 坐牢20年兇嫌稱遭刑求逼供

2019-10-09 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕南韓33年懸案「華城連環殺人案」的兇嫌李春在，上月底向警方承認姦殺華城案的9人，後來更供稱他才是華城第8起姦殺案的兇手，該案此前被認定是模仿案，犯人是現年52歲的尹英澤，他在服刑近20年後已出獄，據報，他稱遭檢警酷刑逼供，正準備提出重審。

綜合韓媒報導，華城連環殺人案是1986年9月到1991年4月之間發生的10起系列案件，其中，1988年發生的第8起姦殺當時被查出是模仿犯罪，警方根據現場發現的毛髮，鎖定13歲受害者的鄰居、當時22歲的尹英澤是兇嫌。

但當時缺乏相關技術，無法進行DNA檢測，只能確定毛髮屬於B型血的人（李嫌為A型血），且體內含有鎘，警方因此認定當時是農業機械修理工的尹英澤是兇嫌，他也在警方盤問期間「認罪」，被依謀殺遭處無期徒刑，2009年因態度良好假釋出獄。

尹男過去在南韓清州市一處監獄服刑，一名獄警和其他犯人說，尹男一直堅稱自己是清白的，但因為警察偵訊時一直折磨他、打他且不讓他睡覺，他擔憂有生命危險才虛構供詞。

獄警表示，尹男仍記得當時對他施以酷刑的警察和起訴他的檢察官是誰，他正準備提出重審要求，以證明自己是無罪，並追究調查人員的責任。

警方也表示，「我們將徹底調查李嫌供稱的所有案件和第8起姦殺案，以確定毫無疑問」。李男先前供認殺了14人，若加上第8起共15人，還招認30多起性侵和性侵未遂的罪行。

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