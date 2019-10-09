19招分辨台灣人、中國人 日本YouTuber影片藏亮點！

2019-10-09 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕台灣與中國官方語言都是華語，文字也都使用漢字，各國人士經常混淆，日本YouTuber「Junkoma」特別製作了一支影片，以19點特徵教日本人如何區別台灣和中國旅客，影片右下角還特別以中、英、日文寫著「台灣是一個主權獨立的國家」。

綜合媒體報導，日本YouTube影片創作者Junkoma在自製影片中，羅列了19點來說明，像是護照顏色、手機使用習慣、動作行為、口音咬字與外貌特徵等，其中最能分別台灣人和中國人的方法，在於比數字的手勢不同，尤其是7、8、9、10這4個數字的比法。

此外，Junkoma於影片中指出，「因為近年日本人對台灣人態度較好，不少中國人會稱自己為台灣人，因此提供幾點特徵方便日本人辨認」；他還說，「這次的影片是針對沒有學過中文，也可以試著分辨出台灣人或中國人的一些方法，但還是有可能造成誤會，建議不要用外表來分別。」

而Junkoma的影片中最值得注意的地方是，右下角以英文、日文和中文並排寫著「台灣是一個主權獨立的國家」，尤其是日文句子後面還特別標註「台湾≠中国」！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法