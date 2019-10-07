香港人反抗》解放軍扮港警？駐港營區出現鎮暴警打扮人士

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港警察對示威者的暴力鎮壓，越來越血腥殘酷，很多被指是中國軍警的一貫手法，其中包括8月31日的太子站慘案，以及之後密集發生的疑似「被自殺」事件，引發外界揣測中國解放軍或武警已經混入香港警隊，甚至已接管香港警隊。最近拍到的影片顯示，數十名身著香港鎮暴警察制服的人員，竟出現在九龍塘解放軍軍營內巡邏！
「香港眾志」6日在推特公布這段影片，並質疑這種情況前所未見，難道「這些人是打扮成鎮暴警察的中國軍隊，準備展開血腥鎮壓」？但目前這段影片已自「香港眾志」推特帳號刪除。
日前《路透》引用多名外交界人士的估計指出，自6月以來，中國駐港部隊的人數至少已經增加了一倍，達1.2萬人。9月底的所謂「換防」，其實就是變相增兵，其中很多武警也藉機進入香港。
8月間，香港浸會大學政治及國際關係學系系主任高敬文（Jean-Pierre Cabestan）接受法國《費加羅報（Figaro）》專訪也曾引述消息透露，港警中已安插了約兩千中國警察，指出「北京秘密地在廣東和鄰近省份調動人手，增援人數約3萬的香港警隊，廣東人能說粵語，因此能裝扮成香港人。」
相關消息曝光後被多家海外媒體報導，香港警務處隨後發表新聞稿否認，稱「絕無此事」。
不過香港退休全國政協委員劉夢熊4日向《美國之音》披露，有香港現役警察在網上發文說，不知什麼原因，上級要求放假、上交肩章與警號，自己的警署管轄地區發生抗議活動，「上級都不讓他上班」。
這名警察還說，看到自己警區的警察蒙面執勤回來，上前打招呼，對方卻不理睬。還有同事聽到這些人在洗手間講普通話，身邊其他警察也懷疑，肩章和警號是不是被借給了混入香港警隊的中國軍警。
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最近有人拍到數十名身著香港鎮暴警察制服的人出現在九龍塘解放軍軍營內。（翻攝自「香港眾志」推特影片）
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日前《路透》批露中國解放軍增兵增加逾1倍，達1.2萬人進駐香港，《美聯社》確實拍到武裝車進入香港的畫面。（美聯社）