香港人反抗》解放軍扮港警？駐港營區出現鎮暴警打扮人士

2019-10-07 18:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港警察對示威者的暴力鎮壓，越來越血腥殘酷，很多被指是中國軍警的一貫手法，其中包括8月31日的太子站慘案，以及之後密集發生的疑似「被自殺」事件，引發外界揣測中國解放軍或武警已經混入香港警隊，甚至已接管香港警隊。最近拍到的影片顯示，數十名身著香港鎮暴警察制服的人員，竟出現在九龍塘解放軍軍營內巡邏！

「香港眾志」6日在推特公布這段影片，並質疑這種情況前所未見，難道「這些人是打扮成鎮暴警察的中國軍隊，準備展開血腥鎮壓」？但目前這段影片已自「香港眾志」推特帳號刪除。

日前《路透》引用多名外交界人士的估計指出，自6月以來，中國駐港部隊的人數至少已經增加了一倍，達1.2萬人。9月底的所謂「換防」，其實就是變相增兵，其中很多武警也藉機進入香港。

8月間，香港浸會大學政治及國際關係學系系主任高敬文（Jean-Pierre Cabestan）接受法國《費加羅報（Figaro）》專訪也曾引述消息透露，港警中已安插了約兩千中國警察，指出「北京秘密地在廣東和鄰近省份調動人手，增援人數約3萬的香港警隊，廣東人能說粵語，因此能裝扮成香港人。」

相關消息曝光後被多家海外媒體報導，香港警務處隨後發表新聞稿否認，稱「絕無此事」。

不過香港退休全國政協委員劉夢熊4日向《美國之音》披露，有香港現役警察在網上發文說，不知什麼原因，上級要求放假、上交肩章與警號，自己的警署管轄地區發生抗議活動，「上級都不讓他上班」。

這名警察還說，看到自己警區的警察蒙面執勤回來，上前打招呼，對方卻不理睬。還有同事聽到這些人在洗手間講普通話，身邊其他警察也懷疑，肩章和警號是不是被借給了混入香港警隊的中國軍警。

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