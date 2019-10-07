狂！香港電競選手獲勝後蒙面受訪 高呼8字宣言

2019-10-07 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕香港《禁止蒙面規例》（禁蒙面法）5日生效，引發各界強烈反彈，昨（6日）港人自發性上街集會，多以口罩蒙面，不理會蒙面禁令，連電競選手也為香港發聲，昨晚香港爐石選手blitzchung在獲勝後，戴上面罩接受訪問，隨後說出香港臨時政府宣言的「光復香港，時代革命」口號。

卡牌遊戲《爐石戰紀》（Hearthstone）大師職業賽第二季進入例行賽尾聲，香港選手blitzchung（網友多稱其為「聰哥」）擊敗韓國選手Cloud 9 DawN，主播連線「聰哥」訪問，畫面一切，赫然發現「聰哥」頭戴護目鏡與防毒過濾面罩現身。

台灣主播也意會，直接跟「聰哥」說講完想說的8個字，就直接結束訪問，「聰哥」就在螢幕前高喊「光復香港，時代革命」，畫面切回主播台，2名台灣主播也為其鼓掌拍手。

不過這段受訪影片隨即遭到刪除，不過外媒《Inven Global》有備份這段受訪片段，同時採訪「聰哥」，他表示，眾人皆知目前香港正在發生嚴重的抗議活動，他在受訪時的表態，是以另一種形式來支持這項運動，甚至為了投入這項運動，讓他無法全心準備《爐石》賽事。

「聰哥」強調：「我知道我在直播中的舉動意味著什麼，這可能會給我帶來很多麻煩麻煩，甚至是現實生活中的人身安全，但我認為有責任對此事發表意見。」

[BREAKING] Hong Kong Hearthstone player @blitzchungHS calls for liberation of his country in post-game interview:https://t.co/3AgQAaPioj



@Matthieist #Hearthstone pic.twitter.com/DnaMSEaM4g — ???? Inven Global ???? （@InvenGlobal） 2019年10月6日

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