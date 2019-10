狂！香港電競選手獲勝後蒙面受訪 高呼8字宣言

2019-10-07 10:13

〔即時新聞/綜合報導〕香港《禁止蒙面規例》(禁蒙面法)5日生效,引發各界強烈反彈,昨(6日)港人自發性上街集會,多以口罩蒙面,不理會蒙面禁令,連電競選手也為香港發聲,昨晚香港爐石選手blitzchung在獲勝後,戴上面罩接受訪問,隨後說出香港臨時政府宣言的「光復香港,時代革命」口號。

卡牌遊戲《爐石戰紀》(Hearthstone)大師職業賽第二季進入例行賽尾聲,香港選手blitzchung(網友多稱其為「聰哥」)擊敗韓國選手Cloud 9 DawN,主播連線「聰哥」訪問,畫面一切,赫然發現「聰哥」頭戴護目鏡與防毒過濾面罩現身。

台灣主播也意會,直接跟「聰哥」說講完想說的8個字,就直接結束訪問,「聰哥」就在螢幕前高喊「光復香港,時代革命」,畫面切回主播台,2名台灣主播也為其鼓掌拍手。

不過這段受訪影片隨即遭到刪除,不過外媒《Inven Global》有備份這段受訪片段,同時採訪「聰哥」,他表示,眾人皆知目前香港正在發生嚴重的抗議活動,他在受訪時的表態,是以另一種形式來支持這項運動,甚至為了投入這項運動,讓他無法全心準備《爐石》賽事。

「聰哥」強調:「我知道我在直播中的舉動意味著什麼,這可能會給我帶來很多麻煩麻煩,甚至是現實生活中的人身安全,但我認為有責任對此事發表意見。」

