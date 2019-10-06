雙國籍「聖戰士」遭英除籍 父母「支持恐怖主義」罪名成立

2019-10-06 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕24歲傑克萊茨（Jack Letts）擁有英國、加拿大雙重國籍，本在英國生活，但在16歲時開始信奉伊斯蘭教，18歲加入敘利亞的拉卡（Raqqa）伊斯蘭國組織（IS）成為聖戰士（Jihadi Jack）；最後在2017年「哈里發國」被消滅後，遭庫爾德族逮捕；被補後，他曾懇求回到英國受審，並表示自己「無意對英國人進行自殺攻擊」，但遭到關押2年多後，他近日被英國褫奪公民身分，目前僅為加拿大公民。

綜合外媒報導，萊茨的加拿大籍來自父親，但他出生在母親的家鄉英國，從小與父母在牛津（Oxford）的農村長大，但在16歲時開始信奉伊斯蘭教，18歲翹家加入敘利亞的拉卡（Raqqa）伊斯蘭國組織（IS）成為聖戰士（Jihadi Jack），不但改名阿布穆罕默德（Abu Mohammed），還娶了伊拉克女子為妻，最後在2017「哈里發國」被消滅後，遭庫爾德族「人民保護部隊」逮捕。

遭到關押2年多後，萊茨8月在獄中接受採訪時，才得知自己近期遭到英國褫奪公民身分，但他對此沒有絲毫「驚訝」，且以自己去過7次加拿大表示自己對加拿大更有歸屬感，並表示，反正「英國」從來都沒有試圖幫助他，他也在訪問中堅稱，「從未在伊斯蘭國組織中殺害任何人」，只是在當地與敘利亞政權對抗；他也補充，回到牛津與家人見面應該很難，但他想和2年多沒聯絡的父母通電話。

萊茨58歲的父親約翰（John Letts）堅稱最初兒子是「被迫」參與聖戰組織的採訪，同時也對兒子國籍遭撤銷提出異議，他認為「一法應採無罪推定原則，在找到確切罪證前，應享有審判權及言論自由權。」；她的母親萊恩（Sally Lane）則認為兒子現在就像在「合法的黑洞」裡，一直被孤立在「司法」外，無法與律師接觸，或採取任何方式自救，雖她昨（5）日再度向英國政府請求讓兒子回國受審，卻同樣遭到駁回。

而萊茨的雙親也因在2015年匯款223英鎊（約8500台幣）在6月被判「支持恐怖主義」被判15個月有期徒刑、緩刑1年。

英國議員布朗特（Cristpin Blunt）上（9）月與萊茨會面後，呼籲應將英國出生的萊茨帶回英國，對國民負責，而不是直接除去他的國籍，應讓囚犯經過司法程序，即使不能讓他定罪，也有辦法對他進行監視；但有其他政府官員認為，萊茨是自願加入激進的伊斯蘭國行列，成為「英國的敵人」。

據報導，日前英國褫奪萊茨公民身分的決定，疑似引起加拿大政府不滿，認為英國正在「卸責」，加拿大公共安全辦公室表示，由於恐怖主義沒有國界，因此須要各國合作來確保安全，對英國採取「行動」減輕責任感到失望。目前加拿大也尚未對萊茨採取任何動。

據報導，庫爾德人部隊在敘利亞北部拘留多達60名英國籍伊斯蘭國聖戰士男女。

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