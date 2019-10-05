「神隱王妃」拉拉薩爾瑪消失2年！離婚原因、現況都成「謎」

2019-10-05 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕摩洛哥國王穆罕默德六世（Sidi Mohammed）2002年為娶薩爾瑪（Salma），不僅為愛「顛覆傳統」答應遵守「單偶制」，還破例封她為同等於公主的皇室頭銜「Lalla」，不僅能「公開亮相」，還能參與皇室外交等活動，在當時蔚為佳話；但薩爾瑪自2017年後再也沒有在皇室公開活動露面，2018年當地媒體Morocco World News在報導中以「前妻」稱呼她，間接證實2人已經離婚，但並未透露其中原因。

綜合外媒報導，出身平民的「拉拉薩爾瑪」原名薩爾瑪芭娜妮 （Salma Bennani），在大學畢業後成為一名工程師，1999年就學期間與年長15歲的穆罕默德六世相識、受到他的追求，在穆罕默德六世「答應」顛覆伊斯蘭傳統多妻制的「你只能有我一個妻子」要求後，2人在2002年舉行為期3天的婚禮，薩爾瑪還受封皇室頭銜「 Lalla」，不用像過去的王妃們嫁入皇室後只能隱姓埋名、成為「生育機器」。

薩爾瑪婚後不但不戴頭巾、不穿長袍，穿著褲裝到處為提升「女權」奔走，也活躍於國際皇室活動，曾在2011年參加劍橋公爵與公爵夫人的婚禮，其與眾不同、堅毅善良的形象深植人心；但也有傳言表示，她就是因種種「挑戰傳統」的行為，引起當地皇室的不滿。

但薩爾瑪自2017年後便幾乎沒有再公開露面，從她「消失」後，大眾開始猜測她與國王已經離婚，直到2018年當地媒體Morocco World News在一則報導中，以「前妻」稱呼薩爾瑪，證實2人已經「離婚」，而她的「Lalla」頭銜未被褫奪，但除此之外，當地皇室或2人皆未對離婚有任何說明；近日，她分別於7月以及9月被發現與她的孩子出現在希臘與美國，雖然不再「神隱」，但她的現況依然成謎。

薩爾瑪自2017年後再也沒有在皇室公開活動露面，2018年當地媒體Morocco World News在報導中以「前妻」稱呼她，間接證實2人已經離婚，但並無透露其中原因。（法新社）

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