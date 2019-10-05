香港人反抗》14歲少年中彈警持槍守醫院 戰地醫生轟：荒謬、無人性！

一名便衣警員開槍擊中一位14歲少年的大腿，之後中槍少年被送往屯門醫院治療，沒想到出現一批防暴警員持槍在屯門醫院戒備，曾在戰地醫院服務多年的歐耀佳醫生痛批，「無國界醫生及紅十字國際委員會也要求戰地醫院內不准有武裝。」（圖擷取自Facebook「香港電台視像新聞 RTHK VNEWS」直播片段」）

2019-10-05 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕香港元朗地區昨（4）日晚間發生警民衝突，一名便衣警員開槍擊中一位14歲少年的大腿，之後中槍少年被送往屯門醫院治療，沒想到竟有一批防暴警員持槍在屯門醫院戒備，曾於戰地醫院服務多年的歐耀佳醫生痛批，「香港警方的做法荒謬、無人性」。

綜合港媒報導，多名全副武裝、手持長槍的防暴警察駐守屯門醫院，在戰地醫院服務多年的歐耀佳醫生指出，無國界醫生及紅十字國際委員會要求戰地醫院內不准有武裝，批評香港警方的做法「荒謬」和「無人性」，對院內所有醫護人員及病人也毫無保障。

歐耀佳醫生直斥，「無國界醫生及紅十字國際委員會要求戰地醫院內不准有任何武裝。因為當一方派別持武裝進入醫院，可能引起另一方跟隨其做法，從而在醫院內引發衝突，令其他病人及醫護人員陷入危險」；他還強調，「即使在第三世界戰亂國家，所有軍人及警察等均須遵從此條例」。

中槍少年因涉及參與暴動和襲警被捕，歐耀佳醫生表示，他理解平日軍裝警員不能隨意放下手槍，但認為全副武裝的警員進入醫院範圍實在「荒謬」和「無人性」，罔顧院內所有人的安全。

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