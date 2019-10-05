張大千畫作陷贓物疑雲 蘇富比緊急下架《春山雲瀑》

2019-10-05 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕知名國畫大師張大千曾送給師大美術系前主任的黃君璧的畫作《春山雲瀑》，被爆出在香港蘇富比拍賣會中準備拍賣。但黃君璧女兒出面指控，這幅畫是30年前家中遭竊遺失物，恐有贓物嫌疑，蘇富比原堅持要拍，但經媒體連日曝光後，蘇富比昨日晚間發布通知取消《春山雲瀑》的拍賣。

據《Ettoday》報導，《春山雲瀑》是張大千在1969年送給併稱「渡海三家」的好友黃君璧賀壽禮物，讓外界難看到其真面目，沒想到首度露面是在昨日香港蘇富比秋拍預覽酒會上，還掛上拍賣編號「2899」，黃君璧女兒黃湘詅得知後相當震驚。

黃湘詅在1個月前發現，家中遭竊多年的《春山雲瀑》出現在蘇富比的2019年秋季拍賣型錄中，她趕緊報警處理，但黃家遭竊是發生在1990年間，事隔多年，警方也無從查證。

因缺乏《春山雲瀑》遭竊證據，黃湘詅與辦案人員四處奔走，盼能暫緩父親生前珍藏的畫作遭到拍賣，雖然消息慢慢在各界曝光，引起藝術家與收藏家討論，但蘇富比公司仍堅持要拍賣此畫。

報導提到，即便到了昨日傍晚，在香港舉辦的蘇富比秋拍預覽酒會中，蘇富比官方仍堅持要拍賣《春山雲瀑》。沒想到，經過各家媒體報導曝光後，蘇富比網站在昨晚發出重要拍賣通知，宣布撤下編號2899的《春山雲瀑》拍賣。對此，黃湘詅表示「蘇富比公司還是愛惜自己羽毛、有所酙酌的」。

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