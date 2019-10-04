超養眼！ 荷蘭陸戰隊真人開箱竟「全脫了」

2019-10-04 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕「真人開箱」席捲全球，荷蘭皇家海軍陸戰隊（Korps Mariniers）昨（3）日也跟上潮流，在官方推特上開箱海軍陸戰隊的軍備照，其中最大特色就是陸戰隊員居然「連衣服都脫了」，僅以雙手遮住重要部位，荷蘭皇家海軍陸戰隊PO出照片後表示「身體就是我們的武器」，而這張超養眼照片獲得超過1萬3千人按讚，台灣網友也不禁直呼「為什麼手要遮住！」

荷蘭皇家海軍陸戰隊在推特上PO出真人開箱文，只見海灘上擺滿陸戰隊的基本配備，頭盔、水壺、睡袋、軍服等，其中有4位陸戰隊員也入鏡，不過他們居然全身脫光光，只有頭上帶著面罩，重要部位也僅以雙手遮住，成為「超養眼」特色，PO出僅短短1天就獲得超過萬人按讚分享。

這張照片被許多網友轉發，而台灣網友看見這張超狂開箱照後，也紛紛留言表示「第一次覺得這種開箱真棒！」、「可以叫他們把手拿開嗎？」、「身材真的很好」、「害我一直放大看」，更有網友直呼「沒看到裝備，只看到重點」，陸戰隊員的好身材也意外成為軍備開箱的討論熱點。

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