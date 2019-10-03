血腥鎮壓升級！港警自降「槍械使用」門檻

2019-10-03 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕反送中抗爭持續延燒，警民衝突也越演越烈，港媒今日指出，規範港警使用武力的程序上，日前已進行多項修訂，除了將警棍、橡膠彈、布袋彈、海綿彈及水炮車，一同被分類為「低殺傷力武器」，槍械使用的定義也有所修正，有立法會議員認為，警員開槍門檻降低。

綜合港媒報導，規範港警使用武力與槍械的《程序手冊》，日前進行了多項修訂，據悉，新修訂版本於9月30日晚發出。其中，針對不同的抵抗程度，港警的武力使用層次共分成6級，包含「心理威嚇」、「言語上對抗」、「消極對抗」、「頑強對抗」、「暴力攻擊」及「致命武力攻擊」，而新版針對最高3項的武力使用層次進行多項修訂。

第4層級的「頑強對抗」新增可用催淚劑裝置；遇第5層級的「暴力攻擊」，相應可使用的警棍，原被歸納為「中級武器」，在新修訂後，與橡膠彈、布袋彈、海綿彈及水炮車，一同被分類為「低殺傷力武器」。

至於最高武力層次，即遇到「致命武力攻擊」的定義，將「以毆打行動意圖引致他人死亡或嚴重受傷」，新修訂為「引致或相當可能引致」，便可以使用槍械。對此，立法會議員林卓廷說，「致命武力攻擊」的定義修改後，警員演繹空間被擴大，導致開槍門檻降低。

有民權觀察成員亦認為，將警棍、橡膠子彈、布袋彈、水炮車等武器置於同一武力層級，令人難以判斷警方使用武力時是否合乎比例；新版指引會令警員誤以為遇到暴力攻擊時，使用所有武器均是合理，當警員過度用武，便會變得難以追究。

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