「把6歲男孩扔下觀景台」嫌犯成年了 檢調公開姓名長相

2019-10-02 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦（London）泰特美術館（Tate Modern）8月有名未成年少年把6歲男童從10樓丟下、造成男童重傷，因而被控「謀殺未遂」；由於該名嫌犯他今（2）日正好年滿18歲、不再受「未成年保護」，檢調單位也首度公開嫌犯布雷弗里（Jonty Bravery）的姓名與長相。

綜合外媒報導，布雷弗里8月4日在倫敦旅遊勝地泰特美術館涉嫌「無端」從不認識的法國女遊客手中搶走年僅6歲的孩子，並在眾目睽睽下從10樓觀景台扔下，男孩墜落約100英尺（約30公尺）摔在5樓樓頂，不僅腦出血，脊椎、腿部和手臂都嚴重骨折。

據報導，男孩已經和父母回到法國，在經歷過2次大手術後，男童仍在「努力理解」為什麼他不能移動、吞嚥或說話，但已竭盡所能地開始動舌頭和手臂；男孩的父母也說，他們的孩子既努力又勇敢，雖然身體充滿痛苦，但還是對他們保持微笑以及回應，且正逐漸康復。

被控「謀殺未遂」的布雷弗里預計明年出庭受審。

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