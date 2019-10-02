還原中槍現場！學生倒地3分鐘警才查看 打臉警務處長「隨即」說法

2019-10-02 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕香港昨（1）日舉行「國殤」大遊行，港警在鎮壓期間，竟以實彈近距離擊中一名18歲男高中生的左胸，雖然目前該學生暫時脫離險境，不過，近距離的開槍完整影片流出，可見學生中槍倒地3分鐘後，才有港警查看，打臉今早香港警務處長盧偉聰的說詞。

據臉書粉專「城市廣播 City Broadcasting Channel （CBC）」發布一段長6分28秒無刪節的近距離影片，從影片中可見，警員先舉槍指向他正前方示威者的頭部，站在警員右方的學生揮棍試圖阻止，而警員在未示警的情況下，直接朝該名學生的左胸近距離開槍。

該名學生中彈倒地後，另一名示威者衝向前試圖救人，卻被另一名警員撲倒，他被警員制伏時，仍大聲呼救「有人中槍」，示意其他人有人中彈，甚至跟制伏他的警員稱「先救他啦」，該名警員還回應「我在壓制你嘛」。

中槍學生倒地後高喊救命，卻無警員理會，除了正在制服示威者的警員外，在旁其他6位警員也無施救，以影片中的秒數可見，「中槍學生至少倒地3分鐘後，才有警員低頭查看傷者」。

今天稍早盧偉聰開記者會時，聲稱「警員曾警告但無效，生命受嚴重威脅，逼於無奈使用配槍，制止暴力襲擊，做法合法及合理」，以及「在場警員『隨即』為傷者止血及施救」，此番言論皆與影片有很大出入。

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