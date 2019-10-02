討香港檄文？《新華社》評要對香港「 剜除毒瘤」

2019-10-02 07:37

〔即時新聞／綜合報導〕10月1日是中共建政70週年，中共大肆慶祝，同一天，香港民眾則度過幾近封城激戰的血腥日，今天清晨，中國官媒《新華社》發出一篇題為《嚴正執法剜除暴力惡瘤》，形容持續3個多月的反送中抗爭是「黑色恐怖」已近瘋狂，要求「止暴制亂，必須彰顯法治的力量，剜除毒瘤，將所有暴徒儘快繩之以法」。

這篇文是在中共國慶過後發出，格外引發矚目；昨天香港反送中數十萬群眾發出「沒有國慶只有國殤」大遊行，結果演變成香港幾近封城的血腥鎮壓，港鐵封鎖至少47個站、港警實彈射擊民眾、催淚彈、橡膠子彈、水炮車盡出致74傷、2民眾命危，更有逾180人被逮，一夜危城。

新華社文章說，特區政府面對紛爭已釋出最大善意，但「暴徒及背後勢力」沒有收斂，反而在國慶節變本加厲，以「玉石俱焚」的心態挑戰一切「公序良俗」，毫無理智可言。文章更稱「黑衣人」是香港最大的恐怖主義威脅，背後的操縱及指使者，不斷洗腦年輕人，煽動他們走上街頭，更應被嚴正譴責。

文章提到，暴徒昨日在荃灣大規模襲警，警員生命受嚴重威脅，為拯救自己及同袍，被逼向襲警者開槍，警察的行為完全合法、合理和正當。

綜合媒體報導，早在中共十一國慶之前，即有外媒拍到，中共已經增兵香港，將部署香港的中國安全部隊人數，從原本的3000至5000人暴增為1萬至1萬2000人。專家觀察，這是中國為防範全球金融中心香港的反送中動盪可能惡化，所採取最顯著的舉動，如今再發如同檄文的文章，更受重視。

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