普廷曬肌肉影響？ 俄羅斯酒類消費量大減40％

2019-10-01 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）一份報告指出，從2003年到2016年，飲酒大國俄羅斯的人均酒類消費量大減43%，世衛將這歸功於熱愛運動的總統普廷採取了一系列措施，包括限制酒類銷售和推廣健康生活方式。

綜合外媒報導，WHO報告稱，俄羅斯聯邦長期以來被視為世界上最喜好飲酒的國家之一，酒被認為是導致俄國1990年代死亡人數激增的主要因素之一，尤其是對勞動年齡的男性，但近幾年，這種情況已經改變了。

研究指出，從2003年至2016年，俄國人均酒類消費量下降了43%，主要是因非法酒類消費量急劇減少。雖著酒類消費減少，死亡率也下降，尤其是死亡原因與酒類有關的死亡人數出現明顯變化。

報告說，這種趨勢成為預期壽命增加的原因之一，2018年，俄國預期壽命達到最高點，女性為78歲、男性為68歲。在1990年代初期，俄國男性預期壽命僅57歲。

外媒指出，前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）曾推行反酒精運動，讓酒類消費量在1980年代中期到1990年有所減少，但蘇聯解體後卻一直飆升，直到2000年代初期。

在普廷領導下，俄國政府實施一系列酒精管制措施，包括廣告限制、增加酒精稅提高烈酒最低零售價，以及禁止商店在晚上11點後販售酒類。

外媒指出，除了政府制定的措施影響，不斷擴大的中產階級偏向健康的生活方式，像歐洲、美國和近年不時大秀肌肉普廷一樣越來越注重健康。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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