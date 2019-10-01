悲劇！德州越野長跑賽 選手終點線前遭電擊身亡

2019-10-01 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕33歲的長跑選手史丹利（Thomas Stanley）上月28日參加堪薩斯州（Kansas）一場50公里競賽，在抵達終點之際竟意外遭到雷擊，緊急送醫依然宣告不治，主辦方事發後也哀悼，「這是機率僅百萬分之一的悲劇」。

綜合外電報導，史丹利上週六參加50公里的FlatRock越野長跑賽，一路跑來順暢無礙，但在他準備衝刺剩餘的400公尺時，竟然慘遭雷電擊中，其他參賽跑者與一位醫師於賽場上，緊急先為他進行心肺復甦術，但不幸的是，史丹利送醫後仍搶救未果。

在雷擊意外發生後，FlatRock主辦方於臉書上發文致意，「史丹利的家人說，被雷擊殺的機率約百萬分之一，而史丹利對他們來說是萬中無一的，我們對他的家人及所有認識這位好人的朋友表達最深沉的哀悼」。

針對這個突發的悲劇，競賽活動總監卡羅琳羅賓森（Carolyn Robinson）也表示，「儘管沒能跨越終點線，我們仍會將史坦利列入完賽選手，結果顯示，他在參加的104位選手中排名第11，我們會邀請他的妻子代為領獎」。

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