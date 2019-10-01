東南亞遷都潮？曼谷塞爆 泰國總理：遷都是可能選項

2019-10-01 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕繼緬甸與印尼後，又有一個東南亞國家開始考慮遷都，泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）表示，由於曼谷飽受人口密集、交通壅塞、環境汙染、海平面上升等問題，遷都是一個可能的選項。

綜合外媒報導，由於泰國最大城市、首都曼谷長期飽受各項都市問題之苦，日前「將泰國與世界相連大會」（Connecting Thailand with the World Conference）上，泰國總理帕拉育拋出遷都議題，他提出了兩種遷都的選擇：「第一個是找到一個既不太遠也不太貴的城市，第二個是搬到曼谷郊區。」帕拉育表示，政府遷到曼谷交餔可以減少進出市中心的交通需求，幫助舒緩壅塞狀況。

此非泰國政府首度提出遷都議題，前總理欽那瓦（Thaksin Shinawatra）就曾提過把泰國首都從曼谷遷往100公里遠的那空那育府（Nakhon Nayok）。

不過泰國國家經濟和社會發展委員會（NESDC）秘書長多薩蓬（Thosaporn Sirisamphand）指出，帕拉育尚未要求該機構認真研究可能性，他認為總理只是拋出這議題，讓大家思考如何解決曼谷擠塞問題。

緬甸軍政府於2005年11月6日將首都從仰光遷到北方320公里的奈比多（Naypyidaw），而印尼政府也在今年8月宣布，將斥資466兆印尼盾（約1兆台幣）遷都，首都從雅加達改為1300公里遠的婆羅洲東加里曼丹省（East Kalimantan）境內。

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