東南亞毒品盛行 聯合國：台灣是國際販毒據點之一

2019-07-18 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國毒品暨犯罪辦公室（UNODC）今（18日）於泰國曼谷舉行記者會，公布2019年「東南亞跨國組織犯罪：演變、成長和影響」報告（Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact），說明台灣是東南亞毒品販運的據點之一，也是日韓毒品的主要來源國。

聯合國毒品暨犯罪辦公室表示，國際販毒集團已發展出商業模式，毒品在東南亞是利潤最高的「行業」，全球越來越多毒梟與金主，在中國、泰國、澳門與香港建立據點，再與台灣的犯罪組織及製毒師合作，形成東南亞毒品產製、販運的跨國集團。

報告顯示，台灣對東南亞毒品市場的影響力越來越大，過去日本與韓國的毒品多從中國輸入，但從2016年開始，台灣成為日韓毒品的主要來源國之一。報告提到，乙酸酐是製作海洛因的重要原料，阿富汗在2017年是全球查獲最多乙酸酐的國家，而台灣也有出口部分乙酸酐到阿富汗。

聯合國解釋，2013年東亞毒品交易金額約150億美元，去年則增加到303億至614億美元之間，其中日本、韓國、澳洲與紐西蘭的市場規模最大，交易額共有200億美元，且金額有逐年增加的趨勢。

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