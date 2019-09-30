反送中》明天10/1「里程碑」 民間記者會：只能背水一戰

2019-09-30 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港「民間人權陣線」發起「沒有國慶，只有國殤」大遊行，不過遊行申請遭香港警方反對，上訴委員會今日決定駁回民陣上訴，是故該遊行未獲不反對通知書。對此，「民間記者會」今日召開緊急記者會表示，明天（10月1日）將是運動「里程碑」，惟有克服恐懼才能得到自由，面對極權只能背水一戰，呼籲香港人走上街頭。

綜合香港媒體報導，「民間記者會」發言人表示，昨（29）天，香港島如同戒嚴，遊行都還沒開始，警方就開始逮人，「亂開槍射爆眼，臥底探員開實彈」，就是為了令市民不敢在明天走上街頭。

發言人表示，「當獨裁成為事實，革命就是義務」，面對極權只能背水一戰。發言人直言，大家對被捕、被打、被姦、甚至被自殺感到懼怕，但如果想要心安、不想感到不甘心，也不想後悔，就要站出來。發言人強調，只有克服恐懼才能得到真正的自由，「香港人，我們只有眼前路，沒有身後身。肉體或會受傷，但自由意志、靈魂不滅」。

對於香港警方指部分示威者與恐怖主義越來越接近，發言人對警方的予以反駁並指，恐怖主義是為了達成目的而攻擊非戰鬥人員，「相信香港人心知肚明，到底恐怖主義是誰：是721元朗暴徒，是831的警方。」

由於香港警方近來逮捕多人，當被問到「會不會擔心影響明天的動員」時，發言人表示，被捕人在200萬人中只佔小部分，並強調「人數很重要」，呼籲大家明天踏出家門，並留意最新消息。

發言人認為，明天是反送中運動的「里程碑」，香港市民會以人數告訴政權，香港人的訴求及想法，「相信這次會走得過去」。

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