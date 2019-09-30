壓制女獄警後開門 美國驚傳4名極度危險囚犯越獄

美國俄亥俄州4名極度危險的囚犯越獄，當局已發布懸賞金。左：40歲的馬丁（Brynn K. Martin），右上至右下：24歲的克萊門特（Christopher M. Clemente）、30歲的小麥克丹尼爾（Troy R. McDaniel Jr.）、29歲的勞倫斯‧李三世（Lawrence R. Lee III）。（圖擷自Gallia County Sheriff臉書）

2019-09-30 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州高盧郡（Gallia County）監獄，驚傳4名囚犯壓制2名女獄警後強迫她們打開安全門，4人目前皆已逃之夭夭，當局警告民眾這些囚犯都是「極度危險」的人物並發布懸賞金。

據《ABC》報導，高盧郡警長辦公室表示，4囚分別是40歲的馬丁（Brynn K. Martin）、30歲的小麥克丹尼爾（Troy R. McDaniel Jr.）、29歲的勞倫斯‧李三世（Lawrence R. Lee III）、24歲的克萊門特（Christopher M. Clemente）。

警長尚普林（Mat Champlin）指出，4囚走出安全門進入監獄行政區後，就偷走了一名獄警的車鑰匙開車逃逸，只開了一個街區左右就有另一輛車輛接應，因此當局認為至少有一名同夥在外協助逃獄。

尚普林說，每名囚犯的懸賞金是2500美元（約新台幣7.7萬元），至於被囚犯壓制的2名女獄警並沒有受傷，當晚原本並非她們上班，因為2名晚班男獄警請病假才來支援。

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