她每天喝10罐可樂...下決心戒除竟創立年收31億元公司！

〔即時新聞/綜合報導〕美國女子戈爾丁(Kara Goldin),多年前每天都要喝10罐健怡可樂(diet cola),就算打拚順利成為矽谷成功人士還是一直喝,但到最後她身體卻出現大問題。戈爾丁下定決心戒除的同時,竟意外創立出年營業額1億美元(約31億新台幣)的調味水公司。

據《BBC》報導,戈爾丁透露,她當時相信飲料業的廣告話語,說喝了健怡可樂一切都會變好(drink diet, and everything's going to be great),結果她喝得太多,每天都攝取3公升的代糖飲料,導致體重增加、出現痤瘡、昏昏欲睡。

最後戈爾丁決定從科技公司的最高職位退下來,專心養育4名小孩,並徹底地改變自己的生活方式,用白開水來代替飲料。在兩個半星期內,她的痤瘡逐漸消除,身體也開始有了活力,體重更減輕了20多磅(9公斤)。

由於喝白開水沒有味道實在太無聊了,因此戈爾丁開始試著把水果加進水裡,例如草莓、覆盆子和石榴等等。後來她又在市面上尋找不含甜味劑的天然調味水,卻找不到任何符合條件的商品,戈爾丁便開始有了創業製作水果水的想法。

最終,戈爾丁於2005年創立了Hint公司,目前年銷售額超過1億美元,它專門研發僅用天然水果調味的瓶裝水。其產品不包含任何糖或甜味劑。

戈爾丁創業初期的主要挑戰,是在不添加防腐劑或甜味劑的情況下大量生產水果水,但當時根本沒有人這樣做過,因此她研究了果汁巴氏殺菌的方法以延長保存期限,最後在身為專利律師的丈夫西奧(Theo)幫助下設計出了類似技術,西奧現在則成為了Hint的營運長。

Hint調味水共有26種口味,包括西瓜、桃子和黑莓等等,還有含咖啡因的口味以及兒童口味,Hint更從飲料市場的範圍擴張出去,推出了一系列天然防曬霜,並宣布將開發除臭劑產品。

