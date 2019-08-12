健身操教練把錄音帶忘在家裡 竟創造出市值156億元公司...

2019-08-12 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕只是健忘一次，竟讓他成為億萬富翁！1986年，年僅16歲的貝托（Beto Perez）在哥倫比亞卡利（Cali）教授健身操，老闆規定他授課時必須使用美國流行音樂，例如瑪丹娜和麥可傑克森等人的歌曲，不過有次他把錄音帶忘在家裡，只好拿自己在車上聽的拉丁歌曲錄音帶出來擋一下，沒想到就這樣創造出尊巴舞，他聯合成立的公司也達到市值5億美元（約新台幣156億元）。

據《BBC》報導，當時拉丁錄音帶裡有貝托專門從收音機錄下的騷莎與美倫格（源於多米尼加）曲調，在30分鐘內他即興創作了和音樂一起律動的舞蹈動作，結果學生們都上得比過去更開心，因此貝托決定以後都要用拉丁音樂來上課。

現年49歲的貝托透露，每次他開課時，都會有越來越多的人加入課程，最後他決定拓展出尊巴運動健身（Zumba Fitness），如今尊巴一詞無人不知無人不曉，每個星期約會有186個國家的1500萬人投入尊巴運動課程。

目前尊巴公司（Zumba）至少市值5億美元，而貝托的個人財富估計為3000萬美元（約新台幣9.4億元），這與他貧窮的童年相去甚遠。

貝托來自單親家庭，14歲之後就開始工作幫助媽媽，但母親在他15歲那年獨自搬到美國，在一次被流彈射中的意外後母親又移民了，導致貝托必須自己靠自己，他做過包裝工、建築工，也賣過冰淇淋並在咖啡店打工。然而，他最愛的還是音樂和舞蹈，經過一段努力後終於成為健身操老師。

當貝托的拉丁風格健身舞蹈盛行後，他先是轉到哥倫比亞首都波哥大教舞，還被哥倫比亞流行巨星夏奇拉聘請來編舞，但當時尊巴一詞尚未出現。

1999年，貝托決定追隨自己的美國夢，非法移民到佛羅里達州邁阿密，不過由於英文太差、缺錢花用等原因，他當時過得並不好，一度還睡在公園長椅上。

幸好天無絕人之路，貝托的舞蹈課程吸引越來越多學員，一名學舞媽媽更介紹兒子帕爾曼（Alberto Perlman）和兒子的朋友阿吉翁（Alberto Aghion）給貝托認識。所謂人不親土親，在這兩位哥倫比亞裔美國人的幫助下，貝托終於在2001年與他們聯合成立尊巴品牌。

目前，尊巴在全球擁有超過10萬名師資，其他收入包括服裝銷售、音樂編輯甚至授權電腦遊戲使用尊巴動作，該公司的年營業額據說是數億美元，但從未透露具體數字。

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