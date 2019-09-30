習近平將直對香港？林鄭最後一刻登上中共大閱兵觀禮名單

2019-09-30 09:08

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭持續3個月，已成國際矚目焦點，危及香港國際金融地位，也傳出中南海爭香港地盤而權鬥慘烈，特首林鄭月娥成為雙方夾心餅干，正臨中共十一大閱兵，是否讓林鄭出席觀禮一事讓中南海陷兩難，直到昨天才傳出登上最後一刻觀禮名單。

根據香港特區政府於昨（29）日中午發出的新聞公報，指林鄭月娥將今（30）率領由香港各界人士組成、成員超過240人的代表團前赴北京，參加慶祝中華人民共和國成立70周年活動。《博聞社》 報導，林鄭在最後一刻登上北京觀禮名單。

綜合媒體報導，本月26日晚間，林鄭月娥與150位市民舉行首場「社區對話」，但是，在會中，一名市民當面對林鄭嗆聲，今年是中共建政70周年，她卻沒有獲得出席慶祝活動的邀請，「搞到習主席恥與妳為伍」、「聽清楚，最大責任在你，你必需下台，五大訴求，缺一不可」。

《博聞社》分析，習近平對是否讓林鄭北上北京觀禮大閱兵，出現「兩難」困境，若是習近平「面對面」見林鄭，等於是向外界釋放他挺林鄭，而可能引發國慶後香港更大規模的抗議活動，甚至「一發不可收拾」，可是，若是不見，林鄭在閱兵觀禮台缺席，或可避免國慶期間香港街頭進一步失控，但釋放出習近平讓步抗爭，進而使得香港年輕人「過於膨脹和亢奮」。

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