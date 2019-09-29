反送中》港警輪姦、酷刑施虐 男示威者：我相信不只有我

2019-09-29 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕一名香港反送中示威者27日在中環愛丁堡廣場集會上，通過大會披露，在被關押於新屋嶺期間，曾被強行脫光衣物、四肢遭縛綁，並遭以布套蒙住頭部，期間遭到至少2名警員性侵、酷刑施虐。他說，「我相信，我不是唯一一個受酷刑及性侵對待的人」。

根據本報日前報導，頻頻傳出被關押在新屋嶺扣留中心的示威者遭受港警性暴力、酷刑施虐的消息。對此，港警始終否認。這名男子自稱在8月底、9月初遭捕，港警先要求他解鎖手機，以利警方取得其他示威者的資訊，男子堅決不從，港警便以胡椒噴霧直噴男子臉部。

之後男子被轉送往新屋嶺時，遭帶往漆黑的拘留室，還聽到其他男性的慘叫聲。期間，港警多次要求男子交出手機解鎖密碼，仍被他堅決拒絕，最後甚至綁縛男子四肢、強行脫去身上的衣物、並以黑頭套蒙住頭部，期間至少被2人輪姦、施虐。男子說，應有的權利全部喪失，更承受著超乎想像的酷刑。

男子被扣留34個小時後才被送往法庭，期間更遭港警阻擋會見律師。警方甚至以消毒藥水沖洗掉他身上遭受性暴力的證據。事後男子得知友人有為他委託律師，然而，港警拒絕提供男子被關押的地點。

根據《新唐人電視台 》昨（28日）報導，這名男子表示，「我相信，我不是唯一一個受酷刑及性侵對待的人」。受害男子由於擔心遭清算，因而請大會轉達，並為無法出面、親身講述遭遇，向所有出席的香港市民致歉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法