驚人！NASA模擬黑洞引力 迷幻影片曝光

2019-09-27 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕「事件視界望遠鏡」（EHT）團隊於今年4月10號曝光人類史上首張黑洞照，驗證愛因斯坦的廣義相對論，也開闊外界對黑洞的無限想像。對此，美國太空總署（NASA）昨（26）日發布1則「黑洞引力扭曲周圍的光線」的模擬動態影片，讓民眾與科學家能更了解「重力扭曲時空結構」的黑洞輪廓。

綜合外媒報導，動態模擬圖中顯示，正中間的黑洞就是事件視界（Event Horizon），外圍像水流一樣環繞著黑洞的光環，就是被重力吸引過去的物質「吸積盤」摩擦發出的輻射（accretion disk）。

報導指出，「吸積盤」由氣體、星塵等物質組成，其中氣體在最靠近黑洞的內環以接近光速的速度旋轉，外環氣體旋轉則較慢。這些物質在近光速的高速繞圈下，將X光及伽馬射線以可見光的形態釋放。

從黑洞側面仔細看，左側比右側還要亮一些，根據都卜勒集束效應（doppler beaming）解釋，吸積盤從左流近觀者的發光氣體，會比往右側流遠的部分更亮，若從黑洞正面來看，其「不對稱性」的模樣將會消失。

報導提到，模擬圖中頂部的光線是從黑洞後方發出，黑洞以強大重力扭曲光線形成「重力透鏡效應」（gravitational lensing），內側的1條細線則稱為「光子環」（photon ring）。模擬圖曝光後，引發熱議，不少民眾認為，愛因斯坦百年前描述了重力會扭曲時空結構的現象，如今人類能清晰模擬黑洞引力，實在是天文學界創舉。

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