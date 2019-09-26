反送中》當面要林鄭下台 對話會市民：習主席恥與妳為伍

2019-09-26 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥與港府官員今日晚間7點舉辦首場的「社區對話」，與150位中籤者進行問答。第二輪被抽中的發言者中，除了多有提及獨立調查委員會以外，也有人要求實行普選並要求林鄭月娥下台，又稱「搞到習主席恥與妳為伍」。對於新屋嶺居留中心引起的爭議，林鄭月娥則稱，香港警方高層已決定不會再使用該中心。

綜合香港媒體報導，第一位發言者批評警察「濫權濫捕」，民意調查顯示有48%市民對警察「零信任」，又批評連律師、太平紳士都無法進入新屋嶺居留中心。導致現在示威活動遍地開花。發言者表示，今年是中共建政70周年，但林鄭卻沒有獲得出席慶祝活動的邀請，「搞到習主席恥與妳為伍」。該市民表示，「聽清楚，最大責任在你，你必需下台，五大訴求，缺一不可」。

第二名發言者指，大家最關注的是成立獨立調查委員會，指現在三個月過去了，監警會並無實質行動，「為什麼不可以兩樣一起做？」該發言者指，6月16日200萬人上街，到今日才抽150人「對話」，「你覺得150人可以代表200萬人？」

第三名發言者指，這三個月發生很多事，很需要成立獨立調查委員會。發言者建議調查暴動背後的原因，如果有議員參與應全部停職，不只是警察須要調查，包括老師、社福界及宗教團體煽動思想不成熟的年輕人上街，都有責任。該發言者稱，假記者為禍人間，政府應統一發記者證。

第四名發言者指自己不支持港獨，但要落實真一國兩制，而非今天變了調的一國兩制。發言者指林鄭每次的記者會她都有聽，但林鄭卻不停迴避有素質的記者提問，這樣要怎麼得到大家的支持？她指林鄭僅爭取政商界的支持，而非一視同仁，並表示從政者要能夠凝聚市民，沒想到這次居然讓這麼多市民走上街頭。「妳願不願意公投呀？妳沒聽到市民的聲音」，並要求實行普選，該發言者獲得現場參與者的鼓掌。

第五名發言者表示，自己是「和理非」，每個禮拜都很怕出門，怕被人打被人砍。該發言者提到五大訴求，並相信如果政府願意成立獨立調查委員會，將獲部分市民接受。

第六名發言者則批評其他發言者「很狹隘」，他希望能多講講年輕人、經濟及房屋發展。他提到國徽、國旗遭汙損、仇警情緒及地鐵站受損，影響了中國旅客感受，問如何讓年輕人有機會往上爬。

對於新屋嶺居留中心引起的爭議，林鄭月娥稱，警方高層已決定不會再使用該中心。林鄭月娥稱一國兩制並沒有變質，但一國兩制有底線，呼籲大家尊重一國兩制的底線。

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