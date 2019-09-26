美11歲少年開車「找網友同居」3小時後迷路向警求助

2019-09-26 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國南卡羅萊納州（South Carolina）近日傳出一名11歲男孩為了去「找Snapchat認識的網友同居」，不但偷爸爸的平板開導航，還偷開哥哥的車出門！沒想到，他卻在駕駛3小時後，發現自己迷路了，於是向路邊警察求助，經過警方協助下，最後順利回到家、與家人團聚。

綜合外媒報導，這名男孩在24日晚間從辛普森維爾鎮（Simpsonville）出發，準備開車到查爾斯頓市（Charleston），不料他在駕駛3小時、行經約322公里後卻迷路了，隨後決定向路旁的警察求助。

據警方表示，男孩尋求幫助時向他們表示，是從辛普森維爾鎮來的，因為導航失去信號迷失方向；隨後除了告訴警方他的名字，將自己計畫開哥哥的車去找在交友軟體Snapchat上認識的「陌生男網友」同居的事情全盤托出。

據報導，由於網友在Snapchat傳送訊息時使用「閱後即焚」功能，導致男孩在GPS導航失去信號後，也沒辦法再度確認該名網友的地址；警方從男孩口中得知男孩父親的姓名和手機號碼後，與已經通報男孩失蹤的男孩父親順利連絡上，最後將男孩順利送回家。

警方目前已經對「陌生男網友」展開調查，當地警局局長也呼籲，希望所有家長能夠多關心孩子，坐下來好好談一談，讓他們了解「網路交友」不僅存在風險，也很有可能帶來無法想像的危機！

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