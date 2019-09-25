紐西蘭《先驅報中文網》 遭疑受控於中共

2019-09-25 22:44

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕紐西蘭媒體《新聞編輯室》（Newsroom）23日報導，紐西蘭《先驅報中文網》（Chinese New Zealand Herald）在中國的「鏡錄網站」，標註有與中共對外宣傳機構有關的「互聯網業務運營許可代碼」及「在線信息安全證書代碼」，顯示紐西蘭《先驅報中文網》可能正受到中國政府的監督與控制。

報導指出，紐西蘭《先驅報中文網》的中國「鏡錄網站」底部明確標註北京市電信管理局頒發的「互聯網業務運營許可」代碼，以及北京市公安局頒發的「在線信息安全證書」代碼；根據中國公安部網安部門資料，該網站由「北京中新唐印科技發展」有限公司申請註冊並負責營運管理。值得注意的是，北京中新唐印科技發展有限公司是「中國新聞社」全資持有的子公司，而中國新聞社是中國共產黨政權專門面對海外華僑的主要宣傳機構之一。

報導引述台灣中山大學政治學研究所學者陳至潔說法，指出相關跡證顯示紐西蘭《先驅報中文網》受到中國有關部門的監督與控制，紐西蘭《先驅報中文網》可能是中共聯合統戰工作組織在紐西蘭的宣傳據點，利用紐國對言論自由和新聞自由的保障，進行符合北京當局思想政治方針的意識形態宣傳與滲透。

紐西蘭《先驅報中文網》證實持有在中國的註冊許可證，指稱相關許可證是為了方便開通「微信公眾號」，堅稱其編輯台不受控於中共當局的媒體審查制度。紐西蘭副總理兼外長彼得斯（Winston Peters）已對本案表示關注，要求主管機關介入了解。

美國《自由亞洲電台》24日報導，「紐西蘭價值聯盟」成員于先生指出，紐西蘭《先驅報中文網》在翻譯英文網《先驅報》文章時，經常扭曲或刪除批評中共當局的內容，他們多次向媒體主管機關投訴，都因無法可管而不了了之；中文政論刊物《北京之春》主編陳維健透露，紐西蘭《先驅報中文網》近20年換了3任老闆且不斷壯大，但背後運作資金成謎。

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