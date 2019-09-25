餐廳3星降成2星 法國名廚患上憂鬱症 怒告米其林餐廳指南

2019-09-25 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕法國名廚韋拉特（Marc Veyrat）自營的餐廳「樹林小屋」（La Maison des Bois），因年初被米其林餐廳指南從3星降為2星，讓他感到十分難以接受，並罹患上憂鬱症，因此韋拉特日前宣告要對米其林餐廳指南提出告訴。

綜合媒體報導，韋拉特被評比為3星的餐廳「樹林小屋」，1月時被米其林指南官方無預警降級為2星，讓他感到沮喪至極，還因此得到憂鬱症。根據外媒指出，韋拉特7月曾憤而要求米其林餐廳指南將其餐廳移出名單，但遭到官方拒絕，因此日前決定要對米其林指南提告。

對於「遭拔1星」的原因，韋拉特指出，「當時來店的米其林指南調查員認為，我們的起司舒芙蕾裡是使用英國的切達（Cheddar）起司，而非法國的瑞布羅申（Reblochon）、波佛特（Beaufort）或多姆（Tomme）等起司」」；韋拉特對此表示，那是因為他加了番紅花，所以外表看起來是黃色的。

韋拉特希望透過法律途徑，讓米其林指南調查員出示「降他1星」的確切原因，而被告的米其林餐廳指南23日透過聲明表示，「我們能夠理解韋拉特先生的失望，他的才華是無庸置疑的，我們很遺憾他堅持提告」；米其林指南的聲明還指出，他們的首要任務是讓消費者知道評比改變的原因，他們將會仔細討論韋拉特的要求並做出回應。

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