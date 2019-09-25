怕留敗場戰績 拳手冒名出賽死後才曝光

2019-09-25 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕保加利亞有一位職業拳手史坦喬夫（Boris Stanchov），因怕用真名出賽會有敗場紀錄，從2018年開始用21歲表弟維利奇科夫（Isus Velichkov）的名字參加比賽，沒想到日前在一場拳賽裡心臟驟停不幸猝死，才因此讓冒名事件爆發出來。

綜合媒體報導，史坦喬夫以維利奇科夫之名出戰對手穆加（Ardit Murja），比賽進行到一半時，史坦喬夫突然腳步踉蹌，隨後向後倒在繩索上，裁判和場邊醫療人員趕緊衝上場為其檢查，緊急送醫後仍宣告不治；同時，主辦才赫然發現，出場的選手並非維利奇科夫本人，而是其表哥史坦喬夫。

根據外媒報導，由於不想讓自己的名字出現敗場戰績，史坦喬夫在過去一年多來，都是使用表弟的名義出賽，並對維利奇科夫一再保證沒有問題，豈料史坦喬夫日前竟在拳賽上猝死，因而爆出冒名頂替的爭議。根據保加利亞職業拳擊聯盟指出，若查出史坦喬夫是收錢代打出賽，未來將影響維利奇科夫的比賽資格。

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