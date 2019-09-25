在俄羅斯廣告標語驚見納粹口號 IKEA挨轟急撤

2019-09-25 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典賣場「宜家家居」（IKEA）出大包！IKEA在俄羅斯的宣傳廣告中出現「suum cuique」標語，是拉丁文俗語「各得其所應得」之意，但這句話曾被納粹德國翻成德語「Jedem das Seine」，放在集中營門口，標語一曝光後，就引起軒然大波，IKEA急撤廣告對外致歉。

綜合外媒報導，IKEA在俄羅斯的一場宣傳活動中出現爭議性表語「suum cuique」，引發俄國公眾批評，該拉丁俗語意為「各得其所應得」，但納粹德國將這標語翻成德文「Jedem das Seine」，橫列在位於魏瑪附近的布亨瓦德集中營（Buchenwald concentration camp）的大門上。

標語一曝光後，就引起俄國國內軒然大波，俄議員米洛諾夫（Vitaly Milonov）指出：「我們必須敦促IKEA有所行動，放棄此條標語」，而IKEA也火速撤下標語對外致歉，他們承認犯錯，強調他們非常尊重歷史。

「Jedem das Seine」鑲在布亨瓦德集中營大門上，成為戰後敏感詞彙。圖為2009年時任美國總統的歐巴馬與德國總理梅克爾參觀該集中營。(美聯社)

布亨瓦德集中營建於1937年7月，在1945年4月美軍解放前有超過5.6萬人死於此集中營，其中大約有1.1萬名猶太人喪生，而「Jedem das Seine」也成為戰後德國敏感詞彙。

2009年石油公司埃克森美孚與連鎖咖啡商沏寶（Tchibo）曾在德國使用這條標語，勸說司機在加油站停下來買杯咖啡，被猶太群體強烈反對，撤除廣告後，坦承承包商並不知道這段話與納粹有關聯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法