放火燒大樓！印尼巴布亞又現暴力示威 至少20死65傷

2019-09-23 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕印尼巴布亞地區暴力示威再現，抗議群眾今（23）日縱火焚燒政府大樓等建築物，這起動亂至少造成20人喪生、65人受傷。

《法新社》報導，位在紐幾內亞島西半部的印尼巴布亞省，已因不定時的暴力示威陷入長達數週的動盪。衝突的起因與8月下旬2名巴布亞學生遭種族歧視辱罵有關，當地人對此怒火中燒，讓種族衝突再次浮上檯面。

瓦梅納市（Wamena）今日有數百人示威，縱火焚燒政府辦公室和其他建築物。當局表示，16人喪生。巴布亞軍方發言人達揚托（Eko Daryanto）說，「大多數人死於大火」。

達揚托表示，「死亡人數可能會上升，因為有許多人被困在燃燒的建築裡」。據悉，這16名死者中，有13名非巴布亞人、3人是巴布亞人。

他也提到，安全部隊和投石抗議的群眾發生衝突，巴布亞省首府查亞普拉（Jayapura）有1名士兵和3名群眾死亡。當局說，這名軍人遭刺傷致死，3名學生被橡膠子彈打死。

達揚托表示，週一的示威抗議中，約有300人被捕，約有65人受傷。

巴布亞的衝突最近幾天稍有緩和，但今日再度爆發暴力示威，數百人上街抗議，縱火焚燒民宅、商店和政府建築。

據報，這起集會導火線是瓦梅納一名老師種族歧視辱罵學生，但警方對此表示懷疑，認為這是「騙局」。

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