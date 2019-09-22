欠稅29億被查到！中國富豪黃向墨澳洲資產 遭緊急凍結

2019-09-22 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國億萬富豪黃向墨先前被澳洲政府以「不符合居民資格」為理由，取消永久居留權並禁止入境，澳方近期發現，黃向墨把將近5000萬澳元（約新台幣10億4867萬元）轉移至境外，為防止他脫產，澳洲聯邦法庭18日緊急批准對黃向墨的資產凍結令。

綜合外媒報導，澳洲稅務局從2016年1月開始評估黃向墨的稅務風險狀況，至2017年10月起審查黃在澳洲的稅務，查獲他在2013年至2015年短報收入，欠稅金額高達8000萬澳元（約新台幣16億7788萬元），加上罰鍰與利息，黃共欠澳洲政府1.4億澳元（約新台幣29億元）。澳方已於本月12日對黃寄出欠稅通知，繳款截止日為10月7日。

澳洲政府獲悉，黃妻於本月11日離開澳洲，法院為防高額欠稅成為呆帳，在本月18日緊急凍結黃與妻子在澳洲的所有資產。法官卡茲曼（Anna Katzmann）認為，政府有足夠理由追討黃所積欠的稅款，也有充分理由認定，黃有動機將名下財產透過各種管道轉移出境，因此批准資產凍結令。

澳洲近年關切中國活躍的的間諜活動，去年通過了《反外國干政法》被認為是針對中國而立法，該法定於今年3月1日生效，這是澳洲政府自去年展開反制中國干涉內政的一連串行動以來，首次針對與中國共產黨有關嫌疑人士出手。

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