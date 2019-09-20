臉書總部大樓驚傳巨響 工程師墜樓當場死亡

2019-09-20 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕位於美國加州門洛公園（Menlo Park）的臉書總部，在當地時間19日傳出巨響，1名男子墜樓，當場死亡，臉書證實死者是公司職員。

綜合外媒報導，1名臉書員工在公司總部大樓4樓墜樓身亡，警消獲報趕到後發現男子當場死亡，初步調查顯示，這墜樓事件不涉及任何謀殺（行為），有知情人士透露，這名死者是臉書公司的全職軟體工程師。

臉書發言人隨後證實：「今早，我們得知位於門羅公園的總部有1名員工去世，我們為此感到難過」，強調正配合警方調查，同時為死者家屬提供必要的援助。

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