臉塗黑舊照曝光 杜魯道再度道歉

2019-09-20 05:43

〔中央社〕加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）多年前將臉塗黑的照片曝光，衝擊到他的競選連任後，他今天再度道歉，表示這種行為「絕對令人無法接受」。

現年47歲的杜魯道已經因為道德瑕疵與政治干預司法醜聞等爭議，遭到輿論砲火抨擊，如今參與這些他自稱「種族主義者」活動的舊照與影像重新出現，無異讓他的選情再受打擊。

杜魯道在曼尼托巴省（Manitoba）溫尼伯市（Winnipeg）的記者會上說：「我承認，這是絕對令人無法接受的事。」

他指出：「事實是，對於那些每一天活在歧視下的人們，我不瞭解這對他們造成怎樣的傷害。我一直承認自己來自有特權的地方，但我現在必須承認，那會帶來巨大的盲點。」

「對此，我深感抱歉，我道歉。」

美國「時代雜誌」昨天報導，向來積極推動多元文化，讓多元文化主義整合為加拿大國家認同一部分的杜魯道，18年前在一所學校任職時，曾塗了一臉黑妝參加學校派對。

這張照片刊登在西點格雷學校（West Point Grey Academy）2000-2001學年的畢業紀念冊中，杜魯道當時在這所私立學校任教。

時代雜誌稱，2001年、當年29歲的杜魯道參加「阿拉伯之夜」（Arabian Nights）晚會時，身穿長袍並包著頭巾出席，還將臉部、頸部與手部塗黑。

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