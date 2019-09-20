阿富汗自殺炸彈攻擊已知20死95傷 塔利班宣稱犯案

2019-09-20 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）在本月17日發動2起炸彈攻擊，共造成48死，今（19）日再度對國家安全局發動攻擊，至少釀成20死95傷。塔利班表示，接連攻擊是為阻止近日將舉行的阿富汗總統大選，而接下來也會繼續針對選舉與外國勢力發出行動。

綜合外媒報導，阿富汗南方城市卡拉特（Qalat）今日發生自殺式汽車炸彈攻擊，受西方國家承認的阿富汗政府表示，該爆炸發生在醫院旁的國家安全局，至少造成20死95傷，目前搜救隊仍在爆炸現場提供援助，因此傷亡人數有可能持續增加，而爆炸地點旁的醫院也受到波及，有許多病患、婦女、孩童與醫療人員受到重傷。塔利班發言人隨後宣稱犯案，指出這起爆炸是針對國家安全局發動的炸彈攻擊。

阿富汗首都喀布爾17日才發生2起同樣由塔利班宣稱犯案的攻擊，第1起爆炸發生於總統甘尼（Ashraf Ghani）即將要在造勢活動發表演說時，至少造成26死42傷，約1小時後位於喀布爾市中心的美國大使館再度發生爆炸，造成22死38傷。

塔利班說明，這些攻擊是為了阻止將於本月28日舉行的阿富汗總統大選，而接下來也會繼續針對選舉與外國勢力發出行動，並阻止投票進行。阿富汗政府指出，至少會部屬7萬名軍警來確保900萬名投票權人可以進行總統大選投票。

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