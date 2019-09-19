反送中》831被捕學生怒了！ 要向港警求償

2019-09-19 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕香港「831太子站事件」爆發嚴重警民衝突，防暴警察「速龍小隊」衝入車廂，向市民揮動警棍，造成許多民眾受傷。香港教育大學學生會長梁耀霆也在當晚遭逮捕，梁耀霆稱要向警方求償，梁的律師並要求高等法院頒出「第三者披露令」，要求港鐵交出當晚的監視器畫面。

據《香港01》報導，防暴警察在8月31日晚間攻入港鐵太子站，不僅使用警棍和胡椒噴霧攻擊民眾，更在月台及列車上逮捕許多示威者。梁耀霆因831太子站事件，打算向警方索求賠償，梁的律師要求頒出「第三者披露令」要求港鐵交出太子站和荔枝角站的監視器畫面，更進一步要求港鐵保留且不得篡改相關片段。

831太子站事件當晚，事後警方驅散所有民眾及記者，港鐵事後更封站2天，不讓任何人進入。坊間傳言當晚有民眾因警察施暴而死亡，雖政府和警方不斷澄清此事，但仍未能解除民眾疑慮。

香港高等法院今（19）日下令港鐵保存相關畫面，直至法庭另有決定為止，但就港鐵是否要交出畫面，則另定偵訊再爭辯。

報導提到，梁耀霆的律師要求法庭頒令向第三方索取相關資料其實並不罕見，並引用「第三方披露令」，較常用於涉及無辜事件的第三方，但因其角色涉及的利益衝突較多，法庭處理時須多方考量。

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