臉抹黑扮阿拉伯人跑趴照曝光 加拿大型男總理麻煩大了！

2019-09-19 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大型男總理杜魯道（Justin Trudeau）有麻煩了！（TIME）雜誌公開一張昔日照片，杜魯道把臉塗成棕黑色、戴頭巾，扮演成一位阿拉伯人，照片曝光後立刻引發軒然大波，令下個月加拿大大選充滿變數。

綜合外媒報導，美國《時代》雜誌在當地時間18日刊登出一張照片，這張照片在2001年所拍攝，當時29歲杜魯道在加拿大一所學院擔任老師，學校舉辦一場「阿拉伯之夜」派對，杜魯道把臉、手、頸部塗成棕黑色，頭戴阿拉伯頭巾，扮演「阿拉丁」，照片曝光後引發各界譁然。

19世紀時白人把自己臉塗黑扮黑人，模仿黑人的口音的表演搞笑劇相當流行，在黑人民權運動興起後，這種行為被認為具有冒犯性，所以「塗黑臉」（blackface）演變成種族歧視的代名詞，日前美國維吉尼亞州民主黨籍州長諾森（Ralph Northam）也被踢爆塗黑臉扮黑人，遭外界痛批要求下台。

加拿大大選將於10月21日舉行，要選出加拿大國會下議院338名議員，杜魯道塗臉事件曝光後，讓反對黨痛批其行為可恥、丟臉，當地時間18日晚間杜魯道也現身對外致歉，他表示：「這是我不應該做的行為，當時我不認為這是種族主義，但現在我知道，這是一種種族主義的行為。」

杜魯道自責表示：「我很遺憾做出了這種事，這令我對自己很失望」，他請加拿大人民原諒他，杜魯道強調：「我責無旁貸，因為這是一件蠢事。」據民調顯示，杜魯道與反對派保守黨的黨魁謝爾（Andrew Scheer）差距不大，塗臉事件曝光後，恐令杜魯道連任之路充滿變數。

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