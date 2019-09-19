美國總統應有年齡上限？ 拜登等3人躺著中槍

2019-09-19 00:39

〔編譯張沛元／綜合報導〕即將在10月1日滿95歲的美國民主黨籍前總統卡特（Jimmy Carter）17日表示，倘若他現在80歲，他可沒有辦法承擔擔任總統的重任，並打趣說，總統一職應該有年齡上限。卡特此言雖未指名道姓，但仍不免令人想起目前民主黨內民調最高的前3名總統參選人─前副總統拜登（Joe Biden）、參議員桑德斯（Bernie Sanders）與女參議員華倫（Elizabeth Warren），統統年逾70，甚至逼近耄耋之齡。

94歲的卡特是在喬治亞州亞特蘭大的卡特中心的一場市政廳式會議中，被問到是否考慮再度投身總統大選時，做出上述發言。卡特說，他希望總統一職能有年齡限制，此話一出，觀眾席爆出一陣笑聲。「你知道的，倘若我80歲，倘若我年輕個15歲，我不覺得我能承擔我當年擔任總統時所要承受的責任。」

根據美國憲法，有關美國總統的年齡規定，只有必須年滿35歲，但並無上限。卡特是美國第39任總統，任期從1977年到1981年；他在1980年的總統大選中敗給挑戰者共和黨對手雷根，為近年來少數未能連任的美國總統。

卡特此言雖未提及任何目前爭取代表民主黨在2020年問鼎白宮的黨內同志，但目前民調表現最佳的前3名參選人，年齡統統都超過70歲：拜登76歲（1942年11月20日生）、桑德斯78歲（1941年9月8日生），華倫則剛滿70（1949年6月22日生）。

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